Счета будут заморожены: банк разослал экстренное предупреждение вкладчикам — срочно снимайте деньги

Стало известно, что крупнейший грузинский банк TBC разослал предупреждение своим российским вкладчикам, что их счета могут быть заморожены.
Это значит, что люди могут остаться без денег и им срочно нужно принять меры, чтобы снять их со счетов.
Эксперты еще раз напомнили, что нельзя хранить все деньги в одном банке, тем более сейчас, когда ситуация в мире довольно сложная.
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«Под угрозой оказываются все вложения россиян, находящиеся на территории Грузии. Это еще раз подтверждает тот факт, что не стоит держать все свои сбережения только в одном банке (в данном случае в одной стране). В идеале их нужно диверсифицировать. Также здесь встает вопрос целей: если человек живет в России, то нет никакого смысла хранить деньги в грузинских банках. Если же человек не живет в нашей стране, то наверняка у него есть вид на жительство или какие-то иные подтверждающие документы, которые позволяют избежать тех блокировок, о которых идет речь», — отметила сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова.
По материалам vnimanie.pro