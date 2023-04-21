Счета будут заморожены: банк разослал экстренное предупреждение вкладчикам — срочно снимайте деньги

Стало известно, что крупнейший грузинский банк TBC разослал предупреждение своим российским вкладчикам, что их счета могут быть заморожены.

Это значит, что люди могут остаться без денег и им срочно нужно принять меры, чтобы снять их со счетов.

Эксперты еще раз напомнили, что нельзя хранить все деньги в одном банке, тем более сейчас, когда ситуация в мире довольно сложная.

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