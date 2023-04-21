Соберете рекордный урожай яблок: секрет в дешевом удобрении — успейте до начала мая

Опытные садоводы знают множество способов повышения урожайности фруктовых деревьев. Например, яблоню очень полезно подрезать, но делать это нужно ранней весной, пока не появились почки.

Если вы упустили момент, то поправить дело можно специальной подкормкой. Она тоже положительно влияет на качество и количество урожая. Но поспешите, удобрение нужно успеть внести до конца апреля. Пока дневная температура не превышает 20 °C, а ночная держится в пределах 5–10 °C.

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Для приготовления удобрения вам потребуется емкость на 100 литров, вода и 300 грамм мочевины. Все очень просто: растворите мочевину в воде и полейте этим составом деревья. На одну яблоню нужно брать ведро раствора. Важно помнить, что подобную подкормку нужно наносить на хорошо увлажненные корни, иначе растение может получить ожог.

Источник: belnovosti.by