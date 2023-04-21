Сокрушительный удар: аналитики спрогнозировали, что будет с курсом доллара, рубля и евро с 24 апреля

Аналитики ожидают, что на следующей неделе рубль сможет нанести сокрушительный удар доллару и будет ему противостоять.
По мнению многих финансистов, с 24 апреля рубль начнет укрепляться. Поддержит рубль продажа валютной выручки экспортерами для уплаты налогов в рамках налогового периода, пик которого придется на 28 апреля.
«На этом фоне курс доллара на грядущей неделе может попробовать опуститься ниже 81 рубля», — считает Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург».
Ряд экспертов считают, что курс доллара в канун майских праздников будет колебаться в диапазоне 80–83 рубля.
«Давление на рубль понемногу ослабевает, но поводов для его сильного укрепления пока недостаточно», — отметил Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.
По материалам 1prime.ru