Сокрушительный удар: аналитики спрогнозировали, что будет с курсом доллара, рубля и евро с 24 апреля

Аналитики ожидают, что на следующей неделе рубль сможет нанести сокрушительный удар доллару и будет ему противостоять.

По мнению многих финансистов, с 24 апреля рубль начнет укрепляться. Поддержит рубль продажа валютной выручки экспортерами для уплаты налогов в рамках налогового периода, пик которого придется на 28 апреля.