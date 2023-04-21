Сокрушительный удар: аналитики спрогнозировали, что будет с курсом доллара, рубля и евро с 24 апреля

Графики курса валют

Графики курса валют. Фото: Global Look Press

Финансисты рассказали, чего ждать от валютных торгов в последнюю неделю апреля.

Аналитики ожидают, что на следующей неделе рубль сможет нанести сокрушительный удар доллару и будет ему противостоять.

По мнению многих финансистов, с 24 апреля рубль начнет укрепляться. Поддержит рубль продажа валютной выручки экспортерами для уплаты налогов в рамках налогового периода, пик которого придется на 28 апреля.

«На этом фоне курс доллара на грядущей неделе может попробовать опуститься ниже 81 рубля», — считает Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург».

Ряд экспертов считают, что курс доллара в канун майских праздников будет колебаться в диапазоне 80–83 рубля.

«Давление на рубль понемногу ослабевает, но поводов для его сильного укрепления пока недостаточно», — отметил Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

По материалам 1prime.ru

Читайте также