Колорадский жук сам себя соберет: просто расставьте эти ловушки между кустами картофеля

О вреде колорадского жука осведомлены все огородники. А вот о том, как легко от него избавиться, догадываются далеко не все. Многие до сих пор думают, что самым лучшим способом борьбы является ручной сбор этого вредителя. Это отчасти правда, собирать жука предпочтительнее, чем поливать картошку химией. Но у этого способа есть один большой минус: он требует массу времени и сил.

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И только самые матерые дачники знают, что можно все обставить так, что жук сам себя соберет. Для это нужно установить в кустах картошки несколько ловушек. Вам потребуются стеклянные банки, растительное масло и угощение для жука — ломтики сырого картофеля. Количество емкостей зависит от размера участка. Одна ловушка обеспечит защиту 5 м².

Обмажьте внутренние стенки банок маслом, а приманку положите на дно. Затем установите ловушки на место. Емкость нужно закопать в почву таким образом, чтобы ее верхний край был на уровне земли. Колорадский жук почувствует лакомство издалека и, не раздумывая, побежит прямо в банку. А выбраться из нее он не сможет из-за скользких стен. Вам останется только периодически опорожнять ловушки и подкидывать в них свежие ломтики овоща.

Источник: ogorod.video