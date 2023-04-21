«Важный элемент вашего стабильного будущего»: эксперт рассказала, как сформировать финансовую подушку безопасности

Подушка

Подушка. Фото: Global Look Press 

Частный инвестор, финансовый аналитик и консультант Анастасия Аксенова поделилась полезной информацией.

Стало известно, какая сумма нужна для самой надежной финансовой подушки безопасности.

Оказалось, идеальная финансовая подушка должна соответствовать сумме обязательных трат за 6–12 месяцев.

«Финансовая подушка — важный элемент вашего стабильного будущего. Пока она не сформирована, не рекомендуется начинать инвестировать и формировать капитал», — заявила специалист.

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«Это запасной фонд, который вы сможете использовать в случае возникновения экстренной ситуации или потери работы», — рассказала Аксенова в беседе с moslenta.ru.

Эксперт посоветовала собирать подушку безопасности в национальной валюте.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему европейская валюта уже не та.

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