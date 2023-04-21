«Важный элемент вашего стабильного будущего»: эксперт рассказала, как сформировать финансовую подушку безопасности

Стало известно, какая сумма нужна для самой надежной финансовой подушки безопасности.

Оказалось, идеальная финансовая подушка должна соответствовать сумме обязательных трат за 6–12 месяцев.

«Финансовая подушка — важный элемент вашего стабильного будущего. Пока она не сформирована, не рекомендуется начинать инвестировать и формировать капитал», — заявила специалист.

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