Через два дня все изменится: что случилось с рублем на этой неделе — цифры вызывают шок, неужели все повторится

Рубль на торгах в пятницу, 21 апреля, вновь уступил в цене ведущим мировым валютам. Он подешевел и к евро, и к доллару, и к иене. Эти цифры могут вызвать шок у тех, кто давно за ними не следил.

Но надо помнить, что следующие торги состоятся в понедельник. И возможно, во время них рубль укрепится, как обещали финансисты.

В эту пятницу, 21 апреля, американская валюта завершила торги на бирже на уровне 81,7 рубля, китайская — чуть ниже 11,82 рубля, европейская — на 89,75 рубля.

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