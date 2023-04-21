Через два дня все изменится: что случилось с рублем на этой неделе — цифры вызывают шок, неужели все повторится

Рубль на торгах в пятницу, 21 апреля, вновь уступил в цене ведущим мировым валютам. Он подешевел и к евро, и к доллару, и к иене. Эти цифры могут вызвать шок у тех, кто давно за ними не следил.
Но надо помнить, что следующие торги состоятся в понедельник. И возможно, во время них рубль укрепится, как обещали финансисты.
В эту пятницу, 21 апреля, американская валюта завершила торги на бирже на уровне 81,7 рубля, китайская — чуть ниже 11,82 рубля, европейская — на 89,75 рубля.
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В целом же, за неделю, по данным Московской биржи, доллар снизился на 9 копеек, юань — на 8 копеек, евро — на 45 копеек.
По материалам 1prime.ru