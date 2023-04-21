Как приготовить курочку, чтобы корочка хрустела — секрет повара

Вы, наверное, замечали, что в заведениях быстрого питания курочка всегда имеет аппетитную поджаренную корочку. Дома такая, как ни бейся, не получится. Даже бывалые хозяйки уже смирились и перестали пытаться повторить ресторанный шедевр.

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А секрет оказался удивительно прост. Оказывается, что для такой хрустящей корочки нужен только пакетик разрыхлителя для теста. Просто добавьте его в рецепт и желаемый результат будет гарантирован.

Помойте и обсушите курицу, посыпьте ее разрыхлителем и отправьте запекаться в духовку. На килограмм мяса потребуется всего одна ложка порошка. Если вы любите пряную курочку, то этот секретный ингредиент можно смешать с солью и специями.

Источник: ogorod.video