Регулярно кладите фольгу под покрывало — через неделю не узнаете своего кота

Многим владельцам кошек знакома проблема, когда питомец точит когти не о специальное приспособление, а о поверхность мебели. Отучить кота от этой дурной привычки очень сложно. Наказания в этом случае не работают, а отпугивающие спреи малоэффективны.

Но все же есть один способ, который поможет дисциплинировать непослушное животное. Чтобы провернуть этот трюк, вам потребуется запастись терпением и рулоном фольги.

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Дело в том, что кошки очень чувствительны к шелесту алюминиевого полотна. Они его просто не переносят. Поэтому просто застелите или обмотайте им все ценные предметы, и через некоторое время ваш любимец потеряет к ним всякий интерес. Первые положительные изменения вы отметите уже через неделю, а через две можете спокойно убрать фольгу, так как у кота уже сформируется правильное поведение.

Источник: anteplusmag.com