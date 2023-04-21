Новое предупреждение от «Госуслуг»: какие заблуждения встречаются у россиян по поводу регистрации и прописки

На «Госуслугах» развеяли распространенные мифы о регистрации в доме и квартирах.

Эксперты отметили, что выписаться из квартиры можно с поданным заявлением, а также в судебном порядке. При наличии регистрации в жилплощади гражданин остается прописан даже после продажи квартиры или дома.

К слову, россияне имеют право на временную и постоянную прописки одновременно.

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А еще граждане имеют право на материальную поддержку для детей и по месту фактического проживания. Прописка не нужна.