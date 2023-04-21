Мангал и уголь можно купить гораздо дешевле, но нужно действовать прямо сейчас

Каждую весну жители нашей страны с нетерпением ждут майские праздники. Если погода позволит, то большая часть россиян отправится на природу. И, конечно же, ни один пикник не обойдется без шашлыков.

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А хорошее мясо стоит недешево, поэтому без серьезных трат в эти выходные обойтись не получится. Но все-таки кое-что можно сделать, чтобы сберечь ваш семейный бюджет.

CPO программы лояльности «СберСпасибо» Дмитрий Завиша посоветовал не жалеть денег на мясо, так как товар со скидкой может оказаться не первой свежести. А вот на чем можно и нужно экономить, так это на мангале, шампурах и угле. Их эксперт рекомендует прикупить уже сейчас, пока цены еще не успели вырасти.

Выгоднее всего эти товары заказать в интернет-магазине. А чтобы покупка была еще приятнее, вы можете при онлайн-оплате воспользоваться банковскими программами лояльности, например, «СберСпасибо».

Источник: vnimanie.pro