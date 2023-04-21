Вклады будут заморожены: кому нужно срочно забрать деньги из банков — финансисты сделали предупреждение

Финансист рассказала, что банки имеют право заморозить вклады граждан на законных основаниях.
Заморозка возможна в отношении граждан и компаний, связанных с недружественными странами, а также если у банка есть сомнения в происхождении средств и подозрения в законности операций.
«Во всех остальных случаях заморозить деньги на счете гражданина банк может при наличии сомнений в их происхождении или подозрении в незаконной деятельности», — отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.
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Эксперт сделала акцент на том, что списать деньги со вклада россиянина могут только по решению суда для исполнения обязательств перед третьими лицами.
По материалам 1prime.ru