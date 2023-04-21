Подрумянятся, будут золотистыми: насыпьте это в сковороду при жарке моркови и лука — идеальная поджарка для борща обеспечена

Морковку и лук обжаривают на сковородке для разных целей. Это хорошая заправка для борща или же блюдо, которое отлично идет с гарниром в виде гречки, риса или макарон.
Чтобы морковка и лук обжарились равномерно, быстро покрылись аппетитной корочкой и подрумянились, в сковородку нужно добавить один ингредиент. Этот продукт есть на каждой кухне.
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Этот ингредиент — сахар. Просто посыпьте им морковку и лук на сковороде. Сладкими они не станут, поскольку сахара нужно взять совсем немного — щепотку, а вот аппетитный золотистый цвет приобретут. Борщ с такой поджаркой будет в разы вкуснее.
По материалам belnovosti.by