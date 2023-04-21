Просто положите это в фарш: как превратить обычные котлеты в кулинарный шедевр — мягкие, сочные, нежные

Всего один ингредиент, добавленный в мясной фарш, способен превратить привычные домашние котлеты в шедевр кулинарного искусства.
С этой добавкой котлеты будут невероятно вкусными, мягкими, сочными и нежными. Этот секретный ингредиент — обычная пищевая сода. Она способна улучшить вкус мясного фарша, который можно использовать не только для котлет.
Добавлять соду можно в фарш, из которого вы намерены приготовить голубцы, пельмени, тефтели, фрикадельки, фаршированный перец.
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На один килограмм фарша нужно добавить чайную ложку соды. Все хорошо перемешать и отправить в холодильник примерно на час. Затем можно приступать к формовке и жарке котлет, которые получатся невероятно вкусными.
По материалам belnovosti.by