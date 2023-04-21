Просто положите это в фарш: как превратить обычные котлеты в кулинарный шедевр — мягкие, сочные, нежные

Всего один ингредиент, добавленный в мясной фарш, способен превратить привычные домашние котлеты в шедевр кулинарного искусства.

С этой добавкой котлеты будут невероятно вкусными, мягкими, сочными и нежными. Этот секретный ингредиент — обычная пищевая сода. Она способна улучшить вкус мясного фарша, который можно использовать не только для котлет.

Добавлять соду можно в фарш, из которого вы намерены приготовить голубцы, пельмени, тефтели, фрикадельки, фаршированный перец.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».