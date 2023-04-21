Как приготовить грейпфрут под карамельной корочкой — полезный десерт за 30 минут

Этот десерт отлично впишется в меню тех, кто соблюдает диету, но иногда хочет побаловать себя чем-нибудь сладким.

Вам потребуется: 1 грейпфрут, 2 ст. ложки сахара и 0,3 ч. ложки молотой корицы.

Разогрейте духовку до 200°. Разрежьте грейпфрут пополам. Затем возьмите тонкий нож и сделайте незаметные надрезы вдоль белых перегородок фрукта, чтобы готовый десерт было удобнее есть. После этого посыпьте мякоть смесью сахара с корицей и отправьте блюдо запекаться. Через 15 минут лакомство будет готово.

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Сочетание карамели и сочной ароматной мякоти покорит вас с первой секунды. По желанию блюдо можно будет дополнить дроблеными орешками и шариком мороженого. Ведь даже в этом случае оно не навредит вашей фигуре, так как отличается крайне низкой калорийностью.

Источник: menunedeli.ru