Ластик для обуви своими руками: как легко избавиться от черных полос на белой обуви

Кроссовки

Кроссовки. Фото: Global Look Press 

Домохозяйкам стоит прислушаться к этому совету.

Чтобы убрать ненавистную полоску на обуви, необходимо соорудить ластик.

К счастью, простой способ избавиться от трудновыводимых пятен на подошве есть.

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Все, что требуется для самодельного ластика для обуви, — это меламиновая губка. Стоит отрезать небольшой кусочек губки и намочить его водой. А дальше потереть поврежденные места. Об этом рассказали в ivd.ru.

К слову, можно использовать и канцелярский ластик.

«Для чистки берут только светлые однотонные ластики. Нельзя использовать ароматизированные резинки, ярких цветов, с многоцветными вставками», — добавили эксперты.

Напомним, ранее стало известно средство, которое поможет отмыть желтые разводы на унитазе.

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