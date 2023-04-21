Ластик для обуви своими руками: как легко избавиться от черных полос на белой обуви

Чтобы убрать ненавистную полоску на обуви, необходимо соорудить ластик.
К счастью, простой способ избавиться от трудновыводимых пятен на подошве есть.
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Все, что требуется для самодельного ластика для обуви, — это меламиновая губка. Стоит отрезать небольшой кусочек губки и намочить его водой. А дальше потереть поврежденные места. Об этом рассказали в ivd.ru.
К слову, можно использовать и канцелярский ластик.
«Для чистки берут только светлые однотонные ластики. Нельзя использовать ароматизированные резинки, ярких цветов, с многоцветными вставками», — добавили эксперты.
Напомним, ранее стало известно средство, которое поможет отмыть желтые разводы на унитазе.