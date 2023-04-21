Ластик для обуви своими руками: как легко избавиться от черных полос на белой обуви

Чтобы убрать ненавистную полоску на обуви, необходимо соорудить ластик.

К счастью, простой способ избавиться от трудновыводимых пятен на подошве есть.

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Все, что требуется для самодельного ластика для обуви, — это меламиновая губка. Стоит отрезать небольшой кусочек губки и намочить его водой. А дальше потереть поврежденные места. Об этом рассказали в ivd.ru.

К слову, можно использовать и канцелярский ластик.