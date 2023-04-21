Нужно немного, на кончике ножа: что добавляют в воду при варке гречки — не подгорит и будет идеальной на вкус

По традиции, гречку принято подавать в качестве гарнира к блюдам из мяса или курицы. Чтобы не испортить впечатление от ужина или обеда, гречку нужно приготовить идеально.
Поможет в этом очень простой ингредиент — пищевая сода. Добавленная в кастрюлю при варке гречки пищевая сода решает сразу несколько задач.
Гречка, сваренная с небольшим количеством соды, никогда не подгорит и будет воздушной по структуре и идеальной на вкус.
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Не всем нравится запах, который источает гречка при варке. При добавлении пищевой соды неприятного аромата не будет.
Сода еще и помогает качественно очистить гречку от примесей и шелухи. В кастрюле, где есть сода, на поверхность воды обязательно поднимется все, что мы не хотим видеть в гречке. Шелуху можно будет сразу же убрать шумовкой. И ваш гарнир будет идеально чистым и вкусным.
По материалам belnovosti.by