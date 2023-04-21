Нужно немного, на кончике ножа: что добавляют в воду при варке гречки — не подгорит и будет идеальной на вкус

По традиции, гречку принято подавать в качестве гарнира к блюдам из мяса или курицы. Чтобы не испортить впечатление от ужина или обеда, гречку нужно приготовить идеально.

Поможет в этом очень простой ингредиент — пищевая сода. Добавленная в кастрюлю при варке гречки пищевая сода решает сразу несколько задач.

Гречка, сваренная с небольшим количеством соды, никогда не подгорит и будет воздушной по структуре и идеальной на вкус.

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