Не забудьте положить это в кастрюлю, где варится рис: будет рассыпчатым, нежным, не склеится – рисинка к рисинке

Сварить рис так, чтобы он получился рассыпчатым, задача не самая простая. Хорошо использовать для приготовления гарнира проточную или очищенную воду, сам рис перед варкой нужно тщательно промывать.

Можно для варки риса использовать и бульоны - мясной или куриный. Идеальные пропорции: полтора или два стакана жидкости на один стакан риса. При варке можно добавить в рис приправы - те, которые предпочитаете вы.

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