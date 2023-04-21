Домашние булочки получатся воздушными и будут таять во рту: просто добавьте это в тесто — ингредиент, который есть на каждой кухне

Пышными, ароматными и воздушными домашние булочки и другая выпечка из теста получатся, если добавить при замешивании один простой ингредиент. Как правило, он есть на каждой кухне, потому что используется при приготовлении многих блюд.
Это самый обычный крахмал. Он и превращает выпечку в легкую, воздушную и очень аппетитную на вид.
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Одна-две столовых ложки крахмала творят чудеса. Перед тем, как ввести крахмал в тесто, его надо развести водой и тщательно перемешать. Делать это лучше никуда не торопясь, добиваясь идеальной консистенции без малейших комочков. Затем ввести смесь в тесто и наслаждаться вкусной выпечкой.
По материалам belnovosti.by