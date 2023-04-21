Домашние булочки получатся воздушными и будут таять во рту: просто добавьте это в тесто — ингредиент, который есть на каждой кухне

Пышными, ароматными и воздушными домашние булочки и другая выпечка из теста получатся, если добавить при замешивании один простой ингредиент. Как правило, он есть на каждой кухне, потому что используется при приготовлении многих блюд.

Это самый обычный крахмал. Он и превращает выпечку в легкую, воздушную и очень аппетитную на вид.

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