Проволочник исчезнет навсегда: добавьте это средство при посадке в каждую лунку

Каждый год тысячи огородов страдают от нашествия проволочника. Так называют личинку жука-щелкуна. Этот вредитель обитает в почве, он питается корнями различных растений, но особую слабость питает к картофелю.

От появления вредных личинок не застрахован ни один участок. И поскольку свои преступные дела вредитель творит под землей, вы можете не догадываться до самой осени о том, что ваш урожай безнадежно испорчен. Поэтому опытные дачники не ждут, когда случится страшное, а стараются сыграть на опережение.

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Прогнать проволочника со своего огорода можно с помощью обычной луковой шелухи. Чтобы защитить картофель, нужно добавлять пригоршню средства в каждую лунку. Если шелухи не хватит, ее можно заменить молотой горчицей. Такой обработки хватит на весь сезон. А чтобы вредитель исчез навсегда, эту процедуру нужно проводить каждую весну.

Источник: ogorod.video