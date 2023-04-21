Царапаться не станут: эксперты раскрыли секрет, какие кошки будут покладистыми и ласковыми

Специалисты по разведению домашних питомцев заявили, что мейн-куна можно заводить даже любителям тишины.
Несмотря на внушительные размеры этой породы кошек, мейн-куны крайне редко разносят дом. Эти кошки не портят мебель, пока играют в квартире.
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У этой породы нет гиперактивности. Поэтому британскую короткошерстную нужно самим растормошить прежде, чем поиграть. В противном случае они могут набрать лишние килограммы. Об этом рассказали в petsradar.com.
Напомним, ранее стало известно, чем не стоит кормить котов.