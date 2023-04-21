Чтобы не пришлось платить: какие штрафы грозят дачникам в 2023 году

За что могу оштрафовать дачника в 2023-м? Берите на заметку.
За сорняки
В КоАП предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с сорняками. Чтобы их было проще отличить от хороших растений, правительство утвердило список зеленых вредителей. В их числе не только борщевик и молочай, но также одуванчик с полынью.
Конечно, дачника вряд ли оштрафуют за одиночный сорняк, притаившийся в углу огорода. Но если участок порядочно зарос и особенно если на это жалуются соседи, человека могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей. И такие случаи действительно бывают.
За костры
В 2023 году правила противопожарной безопасности смягчили. Теперь открытый огонь можно разводить в 15 метрах от построек, в закрытой емкости — в 7,5 метра, а в мангале — и вовсе в 5 метрах. Но по‑прежнему нельзя жечь на участке резиновые и лакокрасочные изделия, стеклянные и металлические предметы. Нарушителям положен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
За мусор
Захламлять участок нельзя. Даже если вы сложили мусор временно и собираетесь как‑то его использовать, у инспекторов может быть другое мнение на этот счет. Штраф составляет 2–3 тысячи рублей.
За наркосодержащие растения
Если на участке случайно появилось дикорастущее растение из специального списка, к огороднику будут вопросы. За то, что не прополол огород от «плохой травки», могут оштрафовать на 3–4 тысячи рублей.
За туалет близко к дому
Расстояние между уличным туалетом и жильем должно быть не менее 8 метров. Причем это касается не только дома владельца участка, но и соседских. Штраф составляет 2–3 тысячи рублей. Есть и другие требования к туалету: он должен располагаться не ближе 2 метров до границ участка, не менее 8 — от бани и колодца.
За мойку машин
Оштрафуют за это не везде. По федеральному законодательству, мыть автомобиль запрещено на берегу реки. Если ваша дача расположена именно там, лучше воздержаться от водных процедур для машины. Если нет, стоит изучить региональные правила. Например, в Московской области нельзя мыть и ремонтировать машины нигде, кроме специально разрешенных для этого мест. Штраф составляет 3–5 тысяч рублей.
За нецелевое использование земель
У земельных участков есть свое предназначение. Например, и садовый, и огородный предназначены для выращивания растений. Но на первом можно строить жилые дома (только не многоквартирные!), а на втором — нет. Если использовать участок неправильно, могут оштрафовать на 0,5–1% его кадастровой стоимости, но не менее чем на 10 тысяч рублей.
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За самозахват земли
Если рядом нет соседей и территория ограничена чистым полем, может возникнуть соблазн перенести забор и сделать свой огород немного больше. За это, конечно, положен штраф: 1–1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тысяч рублей.
По материалам сайта «Лайфхакер»