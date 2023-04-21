Чтобы не пришлось платить: какие штрафы грозят дачникам в 2023 году

За что могу оштрафовать дачника в 2023-м? Берите на заметку.

За сорняки

В КоАП предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с сорняками. Чтобы их было проще отличить от хороших растений, правительство утвердило список зеленых вредителей. В их числе не только борщевик и молочай, но также одуванчик с полынью.

Конечно, дачника вряд ли оштрафуют за одиночный сорняк, притаившийся в углу огорода. Но если участок порядочно зарос и особенно если на это жалуются соседи, человека могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей. И такие случаи действительно бывают.

За костры

В 2023 году правила противопожарной безопасности смягчили. Теперь открытый огонь можно разводить в 15 метрах от построек, в закрытой емкости — в 7,5 метра, а в мангале — и вовсе в 5 метрах. Но по‑прежнему нельзя жечь на участке резиновые и лакокрасочные изделия, стеклянные и металлические предметы. Нарушителям положен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.