Шашлыки отменяются? Синоптики рассказали, какая погода будет на майских праздниках

Стало известно, какая погода ждет россиян в майские праздники.

Синоптики сообщили, что погодные условия не испортят настроение желающим насладиться выходными в начале мая.

Температура воздуха в первых числах мая будет соответствовать климатическим нормам.

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