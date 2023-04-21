Шашлыки отменяются? Синоптики рассказали, какая погода будет на майских праздниках

Стало известно, какая погода ждет россиян в майские праздники.
Синоптики сообщили, что погодные условия не испортят настроение желающим насладиться выходными в начале мая.
Температура воздуха в первых числах мая будет соответствовать климатическим нормам.
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«Нужно наслаждаться той погодой, которая будет в выходные и в понедельник, в ближайшие три дня она окажется соответственной климатическим характеристикам первого мая», — отметил метеоролог в беседе с Lenta.ru.
К слову, температурные столбики достигнут отметки в 17 градусов тепла, а ночью будет до +5.
Напомним, ранее таролог поделилась астрологическим прогнозом на 21 апреля.