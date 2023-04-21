Шашлыки отменяются? Синоптики рассказали, какая погода будет на майских праздниках

Теплая весна

Потепление. Фото: Global Look Press 

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд решил обрадовать россиян предсказанием.

Стало известно, какая погода ждет россиян в майские праздники.

Синоптики сообщили, что погодные условия не испортят настроение желающим насладиться выходными в начале мая.

Температура воздуха в первых числах мая будет соответствовать климатическим нормам.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Нужно наслаждаться той погодой, которая будет в выходные и в понедельник, в ближайшие три дня она окажется соответственной климатическим характеристикам первого мая», — отметил метеоролог в беседе с Lenta.ru.

К слову, температурные столбики достигнут отметки в 17 градусов тепла, а ночью будет до +5. 

Напомним, ранее таролог поделилась астрологическим прогнозом на 21 апреля.

Читайте также