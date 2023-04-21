Как отпугнуть тараканов от своей квартиры — красивый способ

Тараканы относятся к одними из самых неприятных насекомых, которые любят селиться рядом с людьми. Жильцы многоэтажек знакомы с этими вредителями не понаслышке. Ведь стоит рыжим насекомым завестись хотя бы в одной квартире, они моментально расползаются по всему дому.

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И поскольку вы не можете следить за помещениями своих соседей, вам остается только один вариант — защищать свою территорию. Но не спешите обрабатывать квартиру ядовитыми химикатами, ведь они вредны не только для насекомых.

Если тараканы еще не успели добраться до вашей жилплощади, то их можно отпугнуть с помощью обычной герани. Насекомые очень не любят запах этого растения. Если вы расставите горшки с цветами по разным комнатам, то тараканы обойдут ваше жилище стороной.

Источник: stopvreditel.ru