«Прекрасная страна»: туроператор назвал альтернативу Турции, куда дешевеют билеты

Туристы, ожидавшие снижения цен на авиабилеты в Турцию в конце апреля, столкнулись с неприятным сюрпризом: вместо того, чтобы снизить цены на перелеты, авиакомпании начали отменять рейсы.

Генеральный директор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов объяснил журналистам, что перевозчики делают это с мыслями о рентабельности и сохранении большой прибыли. В пиковые дни (например, на майские праздники) они выпускают больше самолетов, а потом — меньше.

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Также эксперт посоветовал россиянам рассмотреть в качестве альтернативы популярной Турции другие ближневосточные страны. Прямые самолеты из России летают, например, в Дубай, Шарджу, Манаму и Оман. На последнее направление перевозчики даже снижают стоимость билетов.