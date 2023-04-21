«Прекрасная страна»: туроператор назвал альтернативу Турции, куда дешевеют билеты

Амман

Город Амман. Фото: Global Look Press

А в Турцию перед «майскими» даже отменялись рейсы.

Туристы, ожидавшие снижения цен на авиабилеты в Турцию в конце апреля, столкнулись с неприятным сюрпризом: вместо того, чтобы снизить цены на перелеты, авиакомпании начали отменять рейсы.

Генеральный директор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов объяснил журналистам, что перевозчики делают это с мыслями о рентабельности и сохранении большой прибыли. В пиковые дни (например, на майские праздники) они выпускают больше самолетов, а потом — меньше.

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Также эксперт посоветовал россиянам рассмотреть в качестве альтернативы популярной Турции другие ближневосточные страны. Прямые самолеты из России летают, например, в Дубай, Шарджу, Манаму и Оман. На последнее направление перевозчики даже снижают стоимость билетов.

«Оман — это прекрасная страна, где можно и отдохнуть, и покупаться, и поездить на экскурсии. Я бы рекомендовал подумать об этом направлении», — цитирует Арутюнова канал 360.

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