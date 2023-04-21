Эти очки станут главным трендом этого лета — берите без сомнений

Ольга Бузова в очках-маске

Ольга Бузова в очках-маске. Фото: соцсети 

Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова поделилась важной информацией с модницами.

Стало известно, какие очки стоит приобрести к лету. 

Для того, чтобы быть самой модной, стоит прислушаться к советам стилиста и купить очки именно такой формы. Речь идет об очках с крупной оправой и пластиковой массивной оправой.

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Однако самыми модными станут футуристические очки. Они похожи на лыжную маску. 

Несмотря на то что футуристические очки кажутся вначале больше спортивным инвентарем, они впишутся в повседневный стиль модниц. Благодаря широкой оправе глаза будут защищены, а вы соберете восхищенные взгляды окружающих. Об этом рассказали в vnimanie.pro.

Напомним, ранее стало известно, какие тренды из 90-х актуальны в наши дни.

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