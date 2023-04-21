Зайчик с батарейкой в спине убежал из России: Duracell сворачивает свой бизнес в РФ

20 апреля стало известно, что компания Duracell тоже приняла решение прекратить свой бизнес в России.
В ближайшее время она распродаст все оставшиеся в РФ запасы батареек, рассчитается с партнерами и сотрудниками, расторгнет контракты и больше не будет распространять свою продукцию в нашей стране. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в компании. Решение якобы приняли акционеры Duracell.
Теперь, вероятно, разрекламированные батарейки будут поступать в Россию только через параллельный импорт.
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Не беремся судить, насколько сильно россияне полюбили продукцию данного бренда, а вот веселой рекламы с бегущими зайчиками Duracell действительно будет не хватать. Звучит как конец сказки: бежали-бежали зайцы с батарейками в спинах, да и убежали из России…