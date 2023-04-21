«Когда даже самому страшно»: три знака увидят новые возможности 21 апреля, остальных ждут трудности

Стало известно, кому из знаков повезет и кому нужно быть осторожнее 21 апреля.

Эксперт по карточным раскладам рассказала, что Овнам, Стрельцам и Львам в это солнечное затмение стоит быть осторожнее. Велика вероятность переживаний и даже депрессивного настроения. Этим знакам понадобится отдых.

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