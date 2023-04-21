«Когда даже самому страшно»: три знака увидят новые возможности 21 апреля, остальных ждут трудности

Стало известно, кому из знаков повезет и кому нужно быть осторожнее 21 апреля.
Эксперт по карточным раскладам рассказала, что Овнам, Стрельцам и Львам в это солнечное затмение стоит быть осторожнее. Велика вероятность переживаний и даже депрессивного настроения. Этим знакам понадобится отдых.
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Тельцов, Дев и Козерогов будет ждать день ложных мечтаний. Таролог посоветовала хорошо подумать прежде, чем ссориться из-за неправильных целей.
«Застолья, измены, получение удовольствия на грани, когда даже самому страшно. Предчувствие негатива портит удовольствие. Если вы сядете за стол, будете понимать, что у вас наступит похмелье. Если изменяете, то будете знать, что вас поймают. Если вы пролежите весь день перед телевизором, то дела не сделаете, и этот страх будет давить, и удовольствие в конце будет смазано и испорчено», – это эксперт сказала для Раков, Скорпионов и Рыб.
А вот Близнецы, Весы и Водолеи могут рассчитывать на поддержку Вселенной. Судьба готовит для них новый этап. Об этом таролог рассказала в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее были названы четыре знака, которые почувствуют на себе влияние солнечного затмения.