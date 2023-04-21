«Должны быть умеренно пряные»: гастроэнтеролог рассказал, как приготовить вкусный и полезный шашлык

Стало известно, как правильно приготовить шашлык на майские праздники.

Чтобы застолье и пикник на даче удались, нужно ответственно подойти к выбору продуктов и технологии приготовления шашлыка.

Эксперт посоветовал не выбирать слишком острые приправы для мяса:

«Приправы к мясу должны быть умеренно пряные и ни в коем случае не должны заглушать вкус самого блюда, а лишь его подчеркивать. Это лук, лавровый лист, душистый перец, крупная соль, розмарин, чеснок и так далее».

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Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то лучше не рисковать и не добавлять слишком много острых приправ.