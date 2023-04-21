«Должны быть умеренно пряные»: гастроэнтеролог рассказал, как приготовить вкусный и полезный шашлык

Стало известно, как правильно приготовить шашлык на майские праздники.
Чтобы застолье и пикник на даче удались, нужно ответственно подойти к выбору продуктов и технологии приготовления шашлыка.
Эксперт посоветовал не выбирать слишком острые приправы для мяса:
«Приправы к мясу должны быть умеренно пряные и ни в коем случае не должны заглушать вкус самого блюда, а лишь его подчеркивать. Это лук, лавровый лист, душистый перец, крупная соль, розмарин, чеснок и так далее».
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то лучше не рисковать и не добавлять слишком много острых приправ.
«С точки зрения здорового человека вышеперечисленные ингредиенты обладают раздражающими и стимулирующими пищеварение свойствами, что в некоторых случаях может быть полезно для усвоения жареного мяса. Однако у человека, страдающего хроническими заболеваниями, эти ингредиенты гарантировано приведут к обострению имеющихся проблем», — заключил Неронов в беседе с riamo.ru.
Запивать шашлык рекомендуют минеральной негазированной водой.