Правильная инструкция по посадке смородины: подпитайте почву этим составом — ягоды будут крупными и сладкими

Если вы любите смородину, то сейчас самое время разместить несколько кустов на вашем участке. Растение является морозоустойчивым, поэтому опасаться внезапного похолодания не нужно.

Смородина вообще достаточно неприхотлива. Поэтому, чтобы получить хороший урожай, вам не потребуется прикладывать много усилий. Достаточно просто соблюсти некоторые правила при посадке.

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Подготовьте ямки для кустов заранее: им нужно постоять открытыми не менее суток. Углубления в земле должны быть в 2 раза больше корня кустарника.

На следующий день разложите по ямкам питательную смесь. Для ее приготовления вам понадобится: 10 литров навоза, 200 грамм суперфосфата и 300 грамм древесной золы.

А вслед за удобрением отправьте в почву кусты. Распределите их по одному на каждую яму и аккуратно прикопайте землей со всех сторон.

Источник: tut-news.ru