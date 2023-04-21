Урожая не дождетесь: никогда не сажайте эти овощи рядом с помидорами

Многие огородники не придают особого значения тому, как размещают посадки на своем участке. А зря, ведь от планирования грядок зависит то, какой урожай вы получите. Дело в том, что некоторые культуры никогда нельзя сажать вместе, они будут друг другу мешать. А другие, напротив, отлично уживаются на одной территории.

Например, рядом с помидорами ни в коем случае нельзя высаживать любые сорта капусты, так как многослойный овощ вытянет все полезное из почвы, и томатам ничего не достанется. Картофель и баклажаны также являются опасными соседями, они не только отберут питательные вещества, но и могут заразить помидоры фитофторозом.

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Источник: gorodche.ru