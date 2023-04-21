Долларовый пузырь лопнет! Американскую валюту ждут потрясения к концу 2023 года

Экономические эксперты считают, что у доллара к концу 2023 года могут быть серьезные потрясения. По мнению специалистов, эта валюта чрезмерно переоцененная и все больше стран переходят в расчетах на другие деньги.

«2023 год может стать знаковым для долларовой системы не в лучшую для нее сторону. Федеральная резервная система США приближается к концу цикла повышения ставок. А это значит, пузырь может лопнуть», - заявила экономист Екатерина Константинова.