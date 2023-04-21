Разогрейте этот фрукт в микроволновке: жир отвалится сам — 10 минут

Микроволновая печь часто становится грязной из-за налипшего в ней жира от еды. Однако опытные хозяйки предпочитают пользоваться народными средствами вместо того, чтобы покупать дорогую химию в магазинах.

Просто возьмите лимон, разрежьте его на четыре части и положите в тарелку с небольшим количеством воды. Включите печь на разогрев на 10 минут.