Сочный шашлык по-грузински: кусочки будут таять во рту — пальчики оближете

Приближаются майские праздники, а это значит, что скоро можно будет поехать на дачу. А дачные посиделки редко обходятся без шашлыков. Поэтому самое время осваивать новые рецепты. Попробуйте приготовить на этот раз шашлык по-грузински: ваши друзья и родственники будут в полном восторге.
Вам потребуется: 1 кг. свинины, 3 крупные луковицы, 5 помидоров среднего размера, 5 болгарских перцев, 1-2 ст. ложки оливкового масла, 2-3 ст. ложки горчицы, 2-3 ст. ложки томатной пасты, соль и перец на ваше усмотрение, рубленая зелень для посыпки.
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Мясо помойте, обсушите салфетками и нарежьте средним кубиком. Кольца лука соедините с горчицей и уберите в сторону на 35 минут. Затем смешайте соус из масла, томатной пасты и специй. Нарежьте перец и помидоры так, чтобы их было удобно надевать на шампуры. И приступайте к сборке шашлыка.
Мясо нужно нанизывать на шампур так, чтобы между кусочками свинины были зажаты кусочки овощей. Когда мясо, лук, перец и томаты будут собраны на металлический прут, их нужно будет обмазать соусом и разложить над горячими углями. Готовьте мясо до появления аппетитной корочки, а перед подачей не забудьте посыпать свежей зеленью.
Источник: gorodche.ru