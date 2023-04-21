Сочный шашлык по-грузински: кусочки будут таять во рту — пальчики оближете

Приближаются майские праздники, а это значит, что скоро можно будет поехать на дачу. А дачные посиделки редко обходятся без шашлыков. Поэтому самое время осваивать новые рецепты. Попробуйте приготовить на этот раз шашлык по-грузински: ваши друзья и родственники будут в полном восторге.

Вам потребуется: 1 кг. свинины, 3 крупные луковицы, 5 помидоров среднего размера, 5 болгарских перцев, 1-2 ст. ложки оливкового масла, 2-3 ст. ложки горчицы, 2-3 ст. ложки томатной пасты, соль и перец на ваше усмотрение, рубленая зелень для посыпки.