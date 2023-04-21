Ветки яблони будут ломиться от плодов: просто полейте дерево 3 раза за сезон — есть подробная инструкция

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Чтобы яблоня регулярно радовала вас ароматными плодами, не забывайте ее правильно поливать: за сезон дерево нужно подпитать влагой не менее 3-х раз. В первый раз важно полить яблоню перед цветением. Затем — через 18 дней после того, как она отцветет. Третий полив рекомендован за 18 дней до сбора плодов.

На деревце 3-5 лет нужно 6-8 ведер воды. 10-летней яблоне потребуется 13-15 ведер. А для более старых деревьев используйте не менее 20 ведер жидкости.

Источник: ogorod.video