Ветки яблони будут ломиться от плодов: просто полейте дерево 3 раза за сезон — есть подробная инструкция

Принято считать, что яблоня плодоносит через год. Садоводы утверждают, что дереву нужен отдых. Но это не совсем так. Есть несколько способов, которые помогут вам получать высокий урожай каждый год. Один из них — это регулярный полив.
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Чтобы яблоня регулярно радовала вас ароматными плодами, не забывайте ее правильно поливать: за сезон дерево нужно подпитать влагой не менее 3-х раз. В первый раз важно полить яблоню перед цветением. Затем — через 18 дней после того, как она отцветет. Третий полив рекомендован за 18 дней до сбора плодов.
На деревце 3-5 лет нужно 6-8 ведер воды. 10-летней яблоне потребуется 13-15 ведер. А для более старых деревьев используйте не менее 20 ведер жидкости.
Источник: ogorod.video