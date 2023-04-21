Почему кошки и собаки дергаются во сне — сигнал об опасности

Кошки и собаки часто дергаются во сне, произносят звуки и перебирают лапками. Ученые уже доказали, что домашним животным снятся сны, но иногда хозяев должно это насторожить.

Легкие передергивания телом во время сна — это норма. Но иногда у пушистиков случаются судороги, о которых люди не всегда догадываются.