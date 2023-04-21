Почему кошки и собаки дергаются во сне — сигнал об опасности

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Не всегда это безопасно для животного.

Кошки и собаки часто дергаются во сне, произносят звуки и перебирают лапками. Ученые уже доказали, что домашним животным снятся сны, но иногда хозяев должно это насторожить.

Легкие передергивания телом во время сна — это норма. Но иногда у пушистиков случаются судороги, о которых люди не всегда догадываются.

Например, конечности животного могут скрючиваться настолько, что приобретают неестественную форму, их невозможно распрямить. Тогда надо бить тревогу.

Покажите животное обязательно ветеринару. Наверняка, у него проблемы с нервной системой.

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