Почему кошки и собаки дергаются во сне — сигнал об опасности

Кошки и собаки часто дергаются во сне, произносят звуки и перебирают лапками. Ученые уже доказали, что домашним животным снятся сны, но иногда хозяев должно это насторожить.
Легкие передергивания телом во время сна — это норма. Но иногда у пушистиков случаются судороги, о которых люди не всегда догадываются.
Например, конечности животного могут скрючиваться настолько, что приобретают неестественную форму, их невозможно распрямить. Тогда надо бить тревогу.
Покажите животное обязательно ветеринару. Наверняка, у него проблемы с нервной системой.
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