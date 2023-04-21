Стресс повлиял? В 2023 году россияне стали покупать на 40% больше средств для потенции

Что-то изменилось в интимной жизни россиян за минувший год… В первом квартале 2023-го почти на 40% выросли продажи средств для потенции по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Посетители аптек купили 2,7 миллиона упаковок таких таблеток на сумму в почти 1,8 миллиарда рублей. Данные цифры приводит национальная система «Честный знак».

«В среднем на тысячу взрослых мужчин, проживающих в России, в первом квартале 2023 года пришлось по 392 пачки таких препаратов», — цитируют аналитиков «Известия».

Чаще всего за лекарствами для решения проблем с потенцией в аптеки приходили жители Подмосковья, Петербурга, Краснодарского края, Магаданской области и, собственно, Москвы.

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Издание отмечает, что проблемы с эректильной функцией все чаще стали преследовать молодых мужчин. Это вызвано отсутствием физической нагрузки, наличием вредных привычек и повышенным стрессом. Также на ситуацию повлиял коронавирус, который, по словам экспертов, негативно сказывается на выработке половых гормонов.