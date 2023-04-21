Компьютер знает, кто чем болен: искусственный интеллект поставил диагнозы более 10 миллионам москвичей

В Москве медицина смело осваивает новейшие технологии. Так искусственный интеллект уже вовсю помогает врачам в поликлиниках ставить диагнозы пациентам.
Умная программа называется Система поддержки принятия врачебных решений или СППВР. Анализируя жалобы пациента, которые доктор вносит в протокол осмотра, искусственный интеллект предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. Врач может согласиться с одним из предложенных вариантов или принять собственное решение, после чего система автоматически формирует необходимый пакет анализов, обследований и консультаций специалистов.
«В результате значительно снижается вероятность ошибки, а врачи получают больше времени на то, чтобы обследовать пациента и разъяснить ему суть предстоящего лечения, — пишет мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. — На сегодня СППВР покрывает 95% наиболее распространённых диагнозов и уже помогла терапевтам поставить более 10 миллионов диагнозов».
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Градоначальник добавил, что столичные врачи также используют искусственный интеллект при анализе КТ, МРТ, рентгеновских снимков, маммограмм и электрокардиограмм. А еще в поликлиниках появился умный чат-бот, собирающий жалобы пациентов на самочувствие перед посещением терапевта.