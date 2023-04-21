Компьютер знает, кто чем болен: искусственный интеллект поставил диагнозы более 10 миллионам москвичей

В Москве медицина смело осваивает новейшие технологии. Так искусственный интеллект уже вовсю помогает врачам в поликлиниках ставить диагнозы пациентам.

Умная программа называется Система поддержки принятия врачебных решений или СППВР. Анализируя жалобы пациента, которые доктор вносит в протокол осмотра, искусственный интеллект предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. Врач может согласиться с одним из предложенных вариантов или принять собственное решение, после чего система автоматически формирует необходимый пакет анализов, обследований и консультаций специалистов.