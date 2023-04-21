Без химии и траты денег: как избавиться от борщевика раз и навсегда

Борщевик не только злостный сорняк, который мешает расти полезным растениям на даче - он еще опасен для здоровья людей. Поэтому бороться с ним надо сразу, не дожидаясь цветения.

Садоводы уверяют, что покупные химические средства лучше не использовать, так как можно повредить урожай. Лучший способ - выкопать борщевик.

Сорняк залегает не так глубоко, поэтому просто возьмите лопату, подденьте корень и вытащите его. Только сначала наденьте перчатки и обезопасьте глаза. Сорняк может выделить ядовитые соки.

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