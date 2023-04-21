«Был и остается бесплатным»: в Wildberries уточнили, в каких случаях покупатель оплачивает возврат товаров

Суд признал незаконным требование маркетплейса Wildberries о платном возврате бракованных товаров. Решение еще не вступило в силу, и представители магазина собираются обжаловать его в обязательном порядке.
«Возврат бракованных товаров для покупателей у нас был и остается бесплатным — как и прежде, полную стоимость вещи и ее обратной доставки на склад компенсирует сам продавец, а ни в коем случае не покупатель», — прокомментировала каналу 360 PR-менеджер маркетплейса Анфиса Ронжина.
По ее словам, покупатели оплачивают возврат только товаров надлежащего качества, да и то лишь в случае злоупотребления бесплатными сервисами Wildberries.
«Например, заказывает много вещей, но мало их выкупает. Такая практика соответствует законодательству, ранее это было подтверждено и самим Роспотребнадзором», — уточнила PR-менеджер.
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Почему же суд не встал на сторону магазина, если тот ничего не нарушил?
«Наши представители не были извещены надлежащим образом, не могли присутствовать на заседании и представить свои аргументы. Решение по этому делу еще не вступило в силу, и как только это произойдет, мы планируем обжаловать в вышестоящие инстанции», — подчеркнула Ронжина.
Напомним, ранее сотрудники подмосковного управления Роспотребнадзора добились того, чтобы признать незаконным требование Wildberries о платном возврате бракованных товаров.