«Был и остается бесплатным»: в Wildberries уточнили, в каких случаях покупатель оплачивает возврат товаров

Суд признал незаконным требование маркетплейса Wildberries о платном возврате бракованных товаров. Решение еще не вступило в силу, и представители магазина собираются обжаловать его в обязательном порядке.

«Возврат бракованных товаров для покупателей у нас был и остается бесплатным — как и прежде, полную стоимость вещи и ее обратной доставки на склад компенсирует сам продавец, а ни в коем случае не покупатель», — прокомментировала каналу 360 PR-менеджер маркетплейса Анфиса Ронжина.

По ее словам, покупатели оплачивают возврат только товаров надлежащего качества, да и то лишь в случае злоупотребления бесплатными сервисами Wildberries.

«Например, заказывает много вещей, но мало их выкупает. Такая практика соответствует законодательству, ранее это было подтверждено и самим Роспотребнадзором», — уточнила PR-менеджер.

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