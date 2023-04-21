Пригоревший утюг станет как новый за 15 минут: об этом копеечном способе очистки знают только избранные

Утюг, каким бы дорогим и современным ни было его металлическое покрытие, со временем загрязняется. Где-то прижег ткань, где-то накипь осела – и нагревательная плоскость уже шершавая и подгоревшая. Отчистить такое под силу не каждой хозяйке. Но есть легкий лайфхак, который избавит утюг от пригара.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Понадобится обычная зубная паста, даже самая дешевая подойдет. Нанесите на загрязненную подошву утюга, замотайте пленкой и оставьте на 15 минут. После чего просто сотрите пасту с покрытия тряпочкой, и утюг будет блестеть.

А чтобы избавиться от накипи и извести внутри, залейте раствор лимонной кислоты внутрь: на один стакан воды – 1 чайная ложка сыпучего вещества. Затем включите утюг на режим отпаривания и проведите процедуру, только не на хороших вещах, а на старой ткани – из утюга польется вся гадость и известь.

По материалам сайта Pensnews.ru