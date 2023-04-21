Чем сдобрить клубнику на грядке, раскрыли маститые садоводы: ягода попрет как на дрожжах

Дачники потирают руки в предвкушении нового садово-огородного сезона. А маститые уже заранее готовят план посадки и график введения подкормки для своих саженцев. Так, в Сети появился рецепт для удобрения клубники, после которой она попрет как на дрожжах, а урожай заставит вздрогнуть даже бывалых. В нынешнее время такая информация на вес золота!

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Итак, сдабривать ягоду на корню предлагают раствором из нескольких ингредиентов, среди которых – дрожжи. В общем, вот состав и пропорции:

5 литров воды;

½ стакана сахара;

0,5 кг натертого на терке картофеля;

150 гр хлеба;

50 гр дрожжей;

3 ст ложки средства «Байкал» или любого другого с живыми микроорганизмами.

Это все нужно смешать, отправить в темную комнату «побродить», а затем развести четырьмя частями чистой воды. На каждый клубничный куст выливать по литру раствора.

По материалам сайта Izmor