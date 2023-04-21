Уже в мае: главный ингредиент для шашлыка резко подорожает - срочно запасаемся

Грядет череда майских праздников, а вместе с ними – и долгожданные выходные. Многие россияне традиционно проведут их в себя на даче или на приусадебном участке, с посиделками и шашлычком. Только вот эксперты предрекают резкое подорожание главных ингредиентов для шашлыка – мяса и мангала.

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Уже сейчас сообщается, что продажи мяса и шашлычных аксессуаров выросли в магазинах страны почти на 20%. А, как известно, чем выше спрос, тем быстрее рост цен.

Уже сейчас сообщается, что продажи мяса и шашлычных аксессуаров выросли в магазинах страны почти на 20%. А, как известно, чем выше спрос, тем быстрее рост цен. И уже сейчас набор для барбекю - мясо, мангалы, шампуры, угли и розжиг - в среднем вырос в цене на 8% по сравнению с прошлым годом. Но в мае все это снова подорожает, сообщает сайта kp.ru.