«Многие вулканы проснутся»: астролог Зараев раскрыл даты, когда может произойти новый катаклизм

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«Землетрясение повторилось в конце марта начале апреля. Похожая история может произойти еще в конце августа начале сентября. Есть опасение, что эта ситуация может активировать, в том числе, Йеллоустон, а также дремлющие вулканы, к примеру, Везувий. Европейскую часть тоже может затронуть. Что касается Японии и этого огненного кольца, на Камчатке – тоже многие вулканы проснутся.

То что недавно произошло на Камчатке, выброс пепла, может и дальше повлиять на климат. Летом может быть более холодное, урожай может снизится. Это все в комплексе может на нас повлиять. Посередине между двумя коридорами затмений может произойти активизация этих вулканических извержений и выброс большого количества пепла», – высказался эксперт.