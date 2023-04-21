«Многие вулканы проснутся»: астролог Зараев раскрыл даты, когда может произойти новый катаклизм

В 2023 году произошло много катаклизм. Сначала все были поражены сильными землетрясениями, которые произошли в Турции и Сирии. Погибло больше 57 тысяч человек. А в апреле произошло самое мощное за 60 лет извержение Шивелуча. Камчатка покрылась пеплом. Астролог Александр Зараев считает, что катаклизмы продолжатся.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Землетрясение повторилось в конце марта начале апреля. Похожая история может произойти еще в конце августа начале сентября. Есть опасение, что эта ситуация может активировать, в том числе, Йеллоустон, а также дремлющие вулканы, к примеру, Везувий. Европейскую часть тоже может затронуть. Что касается Японии и этого огненного кольца, на Камчатке – тоже многие вулканы проснутся.
То что недавно произошло на Камчатке, выброс пепла, может и дальше повлиять на климат. Летом может быть более холодное, урожай может снизится. Это все в комплексе может на нас повлиять. Посередине между двумя коридорами затмений может произойти активизация этих вулканических извержений и выброс большого количества пепла», – высказался эксперт.
Напомним, что 20 апреля начался коридор затмений, который продлится до 5 мая. А второй – с 14 по 28 октября 2023 года.
Ранее Зараев рассказал, что нужно делать во время затмений, чтобы не навлечь беду на дом.