Отношения с близкими могут натянуться: астролог Зараев рассказал, как уберечь дом от проблем во время коридора затмений

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«В период затмения и сам коридор затмений, который будет продолжатся до 5 мая, как правило, проявляется в жизни людей некое помрачение разумности или правильного рассудочного отношения к своим близким. В этот период активизируется подсознательные комплексы и прошлые негативные незаконченные отношения, и возникшие ранее проблемы.

Поэтому люди будут, в некотором смысле, стимулироваться разрушительными энергиями к попытке вытащить скелеты из шкафов и попытаться объяснить своим родственникам, что вы были правы, а они ошибались в оценке ваших действий или ваших поступков по отношению к ним. Вот того делать нельзя! Нужно придерживаться принципа христианского смирения и попытаться проанализировать старые отношения, чтобы можно было войти в отношения более позитивные и гармоничные.

В этот период, особенно в районе лунного затмения, которое произойдет 5 мая, нужно постараться быть выше и мудрее своих знакомых и близких. Лучше больше спрашивать, убрать попытки обвинить кого-то в чем-то или исправить. В этом смысле нужно искать пути выхода на новый уровень отношений.

Старые программы нельзя наполнять энергиями растущей луны. В этот период нужно доказать близким, что вы их цените, что вы готовы продолжать на новом уровне спокойные отношения, что вы открыты для сотрудничества.

В этот период нежелательно начинать новые проекты. Тем более, с 21 апреля будет ретроградный Меркурий. Как правило, на таких энергиях интровертное самоощущения, эгоизм только будут усиливаться. Надо понимать, что этот процесс будет происходить у многих людей и дистанцироваться от тех претензий, которые также могут идти в ваш адрес», – высказался эксперт.