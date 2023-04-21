Отношения с близкими могут натянуться: астролог Зараев рассказал, как уберечь дом от проблем во время коридора затмений

Конец апреля стал непростым. 20 числа начался коридор затмений, который продлится до 5 мая. Также грядет ретроградный Меркурий. Для сайта Teleprogramma.pro свое объяснение происходящему дал астролог Александр Зараев. Он пояснил, что в этот период повышается шанс возникновения конфликтов. Однако весь негатив нужно гасить и быть мудрее.
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«В период затмения и сам коридор затмений, который будет продолжатся до 5 мая, как правило, проявляется в жизни людей некое помрачение разумности или правильного рассудочного отношения к своим близким. В этот период активизируется подсознательные комплексы и прошлые негативные незаконченные отношения, и возникшие ранее проблемы.
Поэтому люди будут, в некотором смысле, стимулироваться разрушительными энергиями к попытке вытащить скелеты из шкафов и попытаться объяснить своим родственникам, что вы были правы, а они ошибались в оценке ваших действий или ваших поступков по отношению к ним. Вот того делать нельзя! Нужно придерживаться принципа христианского смирения и попытаться проанализировать старые отношения, чтобы можно было войти в отношения более позитивные и гармоничные.
В этот период, особенно в районе лунного затмения, которое произойдет 5 мая, нужно постараться быть выше и мудрее своих знакомых и близких. Лучше больше спрашивать, убрать попытки обвинить кого-то в чем-то или исправить. В этом смысле нужно искать пути выхода на новый уровень отношений.
Старые программы нельзя наполнять энергиями растущей луны. В этот период нужно доказать близким, что вы их цените, что вы готовы продолжать на новом уровне спокойные отношения, что вы открыты для сотрудничества.
В этот период нежелательно начинать новые проекты. Тем более, с 21 апреля будет ретроградный Меркурий. Как правило, на таких энергиях интровертное самоощущения, эгоизм только будут усиливаться. Надо понимать, что этот процесс будет происходить у многих людей и дистанцироваться от тех претензий, которые также могут идти в ваш адрес», – высказался эксперт.
По словам, Зараева, во время такого непростого периода, можно относится к окружающим, как к детям, которых нужно правильно воспитать. Нужно быть разумнее и относится к ним с пониманием. Также астролог добавил, что могут возникнуть проблемы с подростками. В этой ситуации лучше промолчать или попросить отложить разговор до лучшего времени.
Зараев отметил, что если в период коридора затмений лучше погасить все негативные моменты, иначе все затянется до октября, когда будет еще одно лунное затмение. Астролог рассказал, что в этот сложный период конфликты могут возникнуть и на работе. Он пояснил, что нежелательно пытаться кому-то доказать свою правоту или объяснять людям, что их обвинения несправедливы.