Умеет обходить сформировавшийся иммунитет: что известно про новый штамм коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян о грядущем всплеске заболеваемости новым штаммом коронавируса под названием «арктур». Причем, на сегодня уже известно четыре случая заражения. Глава ведомства Анна Попова подчеркивает – подъем заболеваемости ожидается в мае.

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Уже известно, что «арктур» является высокозаразным штаммом, намного сильнее, чем его «предки». Дело в том, что этот вирус способен обходить сформировавшийся ранее иммунитет.

Также известно об «арктуре» и то, что данный вид коронавируса не является смертельным, в отличие от той же «дельты» или уханьского собрата. Эксперты подчеркивают, что человек болеет им в легкой форме, часто встречается конъюнктивит. Массовых госпитализаций в Роспотребнадзоре не ждут, но призывают россиян быть бдительными и носить маски в местах скопления людей, передает сайта Argumenti.ru.