Получат больше денег: сенатор рассказала, кто может рассчитывать на двойную пенсию

В России десятки миллионов людей получают пенсию. Однако суммы разные, так как зависят от разных факторов. Сенатор Елена Бибикова рассказала, из чего состоит страховая пенсия, выплачиваемая россиянам, а также кому полагается удвоенный размер начислений.
Бибикова в своем Телеграме пояснила, что страховая пенсия формируется из страховой и фиксированной частей. Последняя выплачивается в установленном размере всем пенсионерам. Сумма составляет 7 567,33 рублей с 1 января этого года.
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А вот фиксированная часть у некоторых категорий граждан может начисляться в удвоенном размере. Отмечается, что увеличенная пенсия положена тем, кто достиг возраста 80 лет, а также инвалидам первой группы.
«Кроме того, размеры пенсий могут быть повышены в связи с наличием иждивенцев, в связи с длительным стажем работы в сельской местности и в некоторых других случаях», — добавила сенатор.