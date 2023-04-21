Получат больше денег: сенатор рассказала, кто может рассчитывать на двойную пенсию

Бибикова в своем Телеграме пояснила, что страховая пенсия формируется из страховой и фиксированной частей. Последняя выплачивается в установленном размере всем пенсионерам. Сумма составляет 7 567,33 рублей с 1 января этого года.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А вот фиксированная часть у некоторых категорий граждан может начисляться в удвоенном размере. Отмечается, что увеличенная пенсия положена тем, кто достиг возраста 80 лет, а также инвалидам первой группы.