Теперь запрещено: россиян, которые получают детские пособия, ждет неприятный сюрприз

Недавно было объявлено, что появился цифровой рубль. Это новая валюта, которой смогут пользоваться россияне. Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина рассказала, будут ли в обязательном порядке выплачивать пособия в цифровых рублях и можно ли их будет потратить не по назначению.
По словам Бакиной, уже началась специальная маркировка по некоторым банковским операциям. Она не позволит тратить деньги не по назначению. Раньше пособия, поступающие на банковские карты, можно было обналичить и потратить их на что угодно.
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А вот цифровой рубль будет универсальным средством, которым можно расплачиваться, как и наличными, но подобные операции больше провести не получится.
«Существуют механизмы, которые в установленных законом случаях помогают контролировать целевое использование средств. Аналогичные механизмы будут действовать и в отношении цифрового рубля», — рассказала эксперт, пишет сайт ЦБ.