Теперь запрещено: россиян, которые получают детские пособия, ждет неприятный сюрприз

По словам Бакиной, уже началась специальная маркировка по некоторым банковским операциям. Она не позволит тратить деньги не по назначению. Раньше пособия, поступающие на банковские карты, можно было обналичить и потратить их на что угодно.

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А вот цифровой рубль будет универсальным средством, которым можно расплачиваться, как и наличными, но подобные операции больше провести не получится.