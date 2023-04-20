Поливайте вишневые деревья по этой схеме — соберете рекордный урожай

Начинающие садоводы с ранней весны выбирают подкормку для деревьев. А опытные дачники знают, что иногда для хорошего урожая достаточно всего лишь правильно поливать посадки.

Так, например, вишневые деревья вполне обойдутся без дорогих магазинных средств. Если хотите, чтобы ветки ломились от ягод, просто поливайте вишню один раз в неделю. Начинать полив нужно еще весной, до периода цветения. На одно дерево берите 16-20 литров воды.

Но не лейте воду бездумно. Если выдался дождливый день, то полив можно и пропустить. Иначе корни дерева могут пострадать от лишней влаги.

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Источник: tut-news.ru