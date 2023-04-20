Как прогнать клопов из малинника, чтобы они не вернулись

Если вы нашли в кустах малины несколько клопов, то не медлите: их нужно прогнать как можно скорее. Этот вредитель не съест ваш урожай, но и вам малина тоже не достанется.

Насекомое сделает непригодной в пищу каждую ягодку, до которой доберется. Дело в том, что клопы оставляют после себя дурно пахнущий след, который отобьет у вас всякую охоту лакомиться малиной.

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Чтобы избавиться от клопов на весь сезон, вам потребуется только вода и шелуха лука. Возьмите 25 грамм шелухи на 6 литров кипятка. Смешайте ингредиенты в ведре и накройте его плотной крышкой. Через 24 часа настойка будет готова. Пропустите ее через сито, чтобы убрать ошметки лука, и распылите жидкость на малиновые кусты.

После первой обработки малину нужно будет опрыскать еще 3 раза: на 5-й и 10-й день. Помните, что средство нельзя долго хранить, поэтому перед каждой процедурой делайте новую настойку.

Источник: tut-news.ru