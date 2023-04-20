Объявлен честный курс доллара на 21 апреля: валютчики остолбенели

Центробанк взялся за доллар и понизил курс на четыре копейки на пятницу, 21 апреля. В итоге «американец» на утро будет стоить на Московской бирже 81,6188 рубля.

При этом евро подорожал на девять копеек - до 89,4638 рубля.

Курс юаня повысился на 3 копейки и стоит сейчас 11,847 рубля.

Эксперты утверждают, что доллар пока будет высоким, однако к осени рубль отыграет свои позиции. «Американец», по мнению аналитиков, дойдет до 75 рублей к концу 2023 года, хотя многие валютчики в это не верят.

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